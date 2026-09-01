Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra получили новое обновление

Четырехлетние флагманы получили патч безопасности за август 2026 года Samsung начала распространять августовское обновление безопасности 2026 года для экс-флагманов серии Galaxy S22.
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