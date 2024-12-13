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С добром пожаловал в семью: в МХТ представили «Старшего сына»

С добром пожаловал в семью: в МХТ представили «Старшего сына»

Заново прочитать пьесу Александра Вампилова «Старший сын» — задача очень непростая. Текст для режиссеров благодатный, но его столько раз ставили в театрах, и, конечно, эталонный советский фильм с Леоновым, Караченцовым и Боярским тоже давит авторитетом.

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