С добром пожаловал в семью: в МХТ представили «Старшего сына»

Заново прочитать пьесу Александра Вампилова «Старший сын» — задача очень непростая. Текст для режиссеров благодатный, но его столько раз ставили в театрах, и, конечно, эталонный советский фильм с Леоновым, Караченцовым и Боярским тоже давит авторитетом.