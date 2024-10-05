14 участков дорог обновили в Иркутске по нацпроекту

В Иркутске 14 участков дорог обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Готовые объекты включают улицы Сеченова, Володарского, Пролетарская, Трудовая, Горького, Старо-Кузьмихинская и другие.
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