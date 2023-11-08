Комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал–2023", организованная Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по финансовому мониторингу, проводилась в два этапа - с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября текущего года.
Депортация 15 тысяч мигрантов: подведены итоги федеральной комплексной операции «Нелегал–2023»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТР
Татьяна Рябинова
Обязательно надо ввести дактилоскопическую регистрацию мигрантов, потому что они легко у себя на родине меняют документы на другую фамилию.
Ответить
1 д.
НП
Наталья Павлова
15 тысяч маловато будет. Это даже меньше, чем количество преступлений, совершенных мигрантами на территории России. И среди этих 15 тысяч необязательно те, кто распространяет наркотики, оскорбляет, грабит, избивает, насилует россиян, - просто нелегалы, что всё равно уже правонарушение. А ведь есть ещё "специалисты" (легальные), от которых вообще никакой пользы для России нет. И зачем они тут?
Ответить
1 д.
Свежие комментарии