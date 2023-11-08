Депортация 15 тысяч мигрантов: подведены итоги федеральной комплексной операции «Нелегал–2023»

НП

Наталья Павлова

15 тысяч маловато будет. Это даже меньше, чем количество преступлений, совершенных мигрантами на территории России. И среди этих 15 тысяч необязательно те, кто распространяет наркотики, оскорбляет, грабит, избивает, насилует россиян, - просто нелегалы, что всё равно уже правонарушение. А ведь есть ещё "специалисты" (легальные), от которых вообще никакой пользы для России нет. И зачем они тут?