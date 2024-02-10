Ракета «Циркон»: как в Киеве обнаружили новейший снаряд Евгения КомароваПолноценный информационный переполох начался в украинских и западных СМИ после сообщений, что Россия использовала гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» в ходе недавних ударов по Киеву.