НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

160 подписчиков

Ракета «Циркон»: как в Киеве обнаружили новейший снаряд

Ракета «Циркон»: как в Киеве обнаружили новейший снаряд

Ракета «Циркон»: как в Киеве обнаружили новейший снаряд Евгения КомароваПолноценный информационный переполох начался в украинских и западных СМИ после сообщений, что Россия использовала гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» в ходе недавних ударов по Киеву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
yumashev
Во всяком применении нового оружия должен быть смысл. Или это испытание в боевых условиях. Или политика.
Ответить
15 час.
ИП
Игорь Петров
Хохлам верить?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх