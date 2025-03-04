Министерство нацединства получило 150 млн грн на возвращение украинцев из-за границы

Кабинет министров передал средства Министерству национального единства на новую бюджетную программу, которая предусматривает финансирование мероприятий по поддержке украинцев за границей и помощь в их возвращении.
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