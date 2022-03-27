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ACB. «Реал» встретится с «Фуэнлабрадой», «Бильбао» примет «Басконию» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся четыре матча. Занимающий второе место «Реал» встретится дома с «Фуэнлабрадой», «Бильбао» примет «Басконию».

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