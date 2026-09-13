Без взаимных упреков и скандалов: как Ксения Алферова и Яна Сумм пережили измены и начали жизнь заново

Публичные расставания редко обходятся без взаимных претензий и громких разоблачений. Однако истории Ксении Алферовой и Яны Сумм выбиваются из общего ряда: обе пережили предательство, потеряли прежнюю опору, но выбрали не публичную вражду, а достоинство и помощь другим.
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