Названа главная тема деловой программы ПМЮФ-2025

Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая Стала известна деловая программа XIII Петербургского международного юридического форума, главной темой этого года станет «Право: уроки прошлого для мира будущего», сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
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