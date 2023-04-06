Полковник ГРУ в отставке Винокуров рассказал об ответе РФ на гибридную войну

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров объяснил, что реакцией РФ на гибридную войну, развязанную Западом, стали симметричные меры в виде самообороны.