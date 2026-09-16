Новая It Bag была найдена в архивах: Coach возвращает культовую сумку 1970 года

К 85-летию бренд вернул силуэт Бонни Кэшин 1970 года, обновил его для современной аудитории и вновь превратил архив в актуальную вещь.
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