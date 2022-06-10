В специальной военной операции на Украине активно используются беспилотные летательные аппараты

В специальной военной операции на Украине активно используются беспилотные летательные аппараты

Расчеты беспилотников осуществляют поиск и разведку целей, с последующей выдачей целеуказаний для артиллерийских подразделений.

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