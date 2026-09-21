«Ялта 2.0»: Путин, Си и Трамп готовят «саммит века» на страх Европе и глобалистам

В ноябре в китайском Шэньчжэне может сложиться новая «Большая тройка» Константин Ольшанский Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Технологическая столица Китая — Шэньчжэнь — может стать местом первой в истории совместной трехсторонней встречи лидеров трех сверхдержав.
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