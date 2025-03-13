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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» сыграет с «Лионом» в 1/4 финала ЛЕ, «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом», «Лацио» – с «Буде-Глимт», «Атлетик» – с «Рейнджерс»

По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары: «Тоттенхэм» – «Айнтрахт» «Буде-Глимт» – «Лацио» «Рейнджерс» – «Атлетик» «Лион» – «Манчестер Юнайтед».

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