АО "Синара-ТМ": российский аналог электропоездов "Ласточка" прошел сертификацию

Российский аналог электропоездов "Ласточка" успешно прошел проверку межведомственной комиссии на соответствие и получил сертификат, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя поезда — АО "Синара – транспортные машины" (СТМ).
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