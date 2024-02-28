В астраханском порту таможенники нашли на казахстанском судне «лишние» горючее и моторное масло

На перевозчика возбуждено административное дело. В ходе проверки в порту Оля на теплоходе, прибывшего из казахстанского порта Актау, сотрудники поста Астраханской таможни выявили несоответствие фактического количества топлива тому, что был заявлен перевозчиком.