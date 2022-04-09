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Захарова: YouTube подписал себе приговор

Видеохостинг заблокировал без возможности восстановления аккаунт телеканала «Дума ТВ».Google заблокировал без возможности восстановления аккаунт телеканала «Дума ТВ» на YouTube со 145 тысячами подписчиков и 100 миллионами суммарных просмотров.

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