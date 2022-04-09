Захарова: YouTube подписал себе приговор

Видеохостинг заблокировал без возможности восстановления аккаунт телеканала «Дума ТВ».Google заблокировал без возможности восстановления аккаунт телеканала «Дума ТВ» на YouTube со 145 тысячами подписчиков и 100 миллионами суммарных просмотров.