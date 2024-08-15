Александр Лукашенко призвал прекратить «драчку» России и Украины

Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на Западе заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и гибели как можно большего числа людей.
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