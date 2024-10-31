Кулинарный блогер Ярцева поделилась рецептом тыквенного кекса со специями

Тыква состоит из большого количества клетчатки, витаминов и микроэлементов. За счет многообразия сортов из нее можно приготовить большое количество полезных и интересных блюд, рассказала кулинарный блогер и технолог общественного питания Елена Ярцева в интервью радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии