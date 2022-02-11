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ФФКР о ситуации с Валиевой: «Федерация не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки»

Федерация фигурного катания (ФФКР) опубликовала заявление по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

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