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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 июня 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 июня 2022 года

  Энергетический прогноз на двадцать четвёртое июня две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1258 = "Ваша Жизнь - это шанс осознать Любовь, потому что там, откуда вы пришли, нет ничего, это абсолютное Ничто"="Вы переходите на тот уровень Пространства, в котором формами обмена Информацией становятся числа и мысли!" = Главное, старайтесь каждый день проживать такие состояния Духовного Сознания, которые дают вам чувство Света = Жизнь полна проблем…  А когда будет достигнуто освобождение? - Когда перестанешь воспринимать Жизнь как источник проблем = И в прекрасном есть доля отвратительного, и в самом мерзком есть доля совершенного! Всё есть полярность= Каждый день напоминайте себе и всем, кто рядом с вами, и о необходимости держать как можно более высокий уровень сознания! = Можно ли разлюбить кого-то, если Любовь - это Дар, которым ты делишься от всего сердца, не требуя ничего взамен? = Называться в Новой Жизни по-старому - большая ошибка.

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