Захарова: зверства в Русском Поречном — констатация нутра киевского режима

Геннадий Бережнов

Однако не видят этого ни в США ни на Западе! Потому что нутро у них то же самое! Посмотришь фильм "Крестоносцы" или почитаешь как в Америке уничтожили почти всех индейцев и понимаешь, что гены у них и бандеровцев едины. Это твари рода человеческого!