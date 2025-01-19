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Захарова: зверства в Русском Поречном — констатация нутра киевского режима

Захарова: зверства в Русском Поречном — констатация нутра киевского режима

Зверства украинских боевиков в отношении мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области — констатация террористического и неонацистского нутра киевского режима.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако не видят этого ни в США ни на Западе! Потому что нутро у них то же самое! Посмотришь фильм &quot;Крестоносцы&quot; или почитаешь как в Америке уничтожили почти всех индейцев и понимаешь, что гены у них и бандеровцев едины. Это твари рода человеческого!
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Э
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dn
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