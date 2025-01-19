Зверства украинских боевиков в отношении мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области — констатация террористического и неонацистского нутра киевского режима.
Захарова: зверства в Русском Поречном — констатация нутра киевского режима
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако не видят этого ни в США ни на Западе! Потому что нутро у них то же самое! Посмотришь фильм "Крестоносцы" или почитаешь как в Америке уничтожили почти всех индейцев и понимаешь, что гены у них и бандеровцев едины. Это твари рода человеческого!
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4 час.
Э
Эмма
💯👍🏻
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3 час.
dn
dung nguyen
Давай следующий Орешник бросить в Банковую
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42 мин.
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