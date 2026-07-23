Как доцент Европейского университета Турченко учил российских студентов «лодку раскачивать»

История доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаила Турченко оказалась в центре сразу нескольких российских дискуссий — о границах академической свободы, роли зарубежного финансирования в российской науке, политизации университетов и ответственности преподавателей за публичные высказывания.
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