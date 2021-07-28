Необычная история

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Бессмертие древних. Тайна Тибета – связь с Атлантидой. Часть 2.

Бессмертие древних. Тайна Тибета – связь с Атлантидой. Часть 2.

Dana Rid Бессмертие древних. Тайна Тибета – связь с Атлантидой. Часть 2. Тибетский лама Лобсанг Т.

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Александр Романченко
"...Тибетский лама Лобсанг Т. Рампа прошел испытание «малой смертью» в Лхасе и был допущен высочайшим соизволением к святыне Тибета. Его рассказ превосходит любую фантастику, но только документы последнего времени, публикация которых зависит от высших духовных сфер, могут подтвердить, что лама действительно видел собственными глазами цивилизацию времен Атлантиды. ..."

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