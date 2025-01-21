Власти еще четырех штатов обжалуют указ Трампа об ограничении права на гражданство США

Еще четыре штата обжалуют указ Трампа об ограничении прав на гражданство США Власти еще четырех американских штатов сообщили о том, что будут обжаловать в судебном порядке указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения.
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