Компания Monarch Tractor уволила около 10% своей рабочей силы

Компания Monarch Tractor уволила около 10 % сотрудников в рамках реструктуризации, в ходе которой она будет уделять больше внимания клиентам, не связанным с сельским хозяйством, лицензировать свои автономные технологии и увеличивать продажи своего программного обеспечения для управления фермой на основе искусственного интеллекта.
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