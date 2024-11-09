Компания Monarch Tractor уволила около 10% своей рабочей силы

Компания Monarch Tractor уволила около 10 % сотрудников в рамках реструктуризации, в ходе которой она будет уделять больше внимания клиентам, не связанным с сельским хозяйством, лицензировать свои автономные технологии и увеличивать продажи своего программного обеспечения для управления фермой на основе искусственного интеллекта.