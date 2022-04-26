Ударить, покрасить, обернуть… Будет ли Китай сбивать астероиды?

Заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа рассказал в интервью Центральному телевидению КНР, что в 2025-2026 годах Китай планирует испытать технологии мониторинга астероидов, представляющих угрозу для Земли.
Заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа рассказал в интервью Центральному телевидению КНР, что в 2025-2026 годах Китай планирует испытать технологии мониторинга астероидов, представляющих угрозу для Земли.
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