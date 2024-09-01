Депутат Рады раскрыл последствия атаки на Курскую область для Зеленского

Дубинский: обвал фронта в ДНР откроет ВС РФ дорогу к Днепропетровской области Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале раскрыл последствия атаки на Курскую область для президента Украины Владимира Зеленского.