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Депутат Рады раскрыл последствия атаки на Курскую область для Зеленского

Депутат Рады раскрыл последствия атаки на Курскую область для Зеленского

Дубинский: обвал фронта в ДНР откроет ВС РФ дорогу к Днепропетровской области Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале раскрыл последствия атаки на Курскую область для президента Украины Владимира Зеленского.

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