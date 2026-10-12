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Нижегородская правда

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Не стало профессора ННГУ Сергея Каптерева

Не стало профессора ННГУ Сергея Каптерева

Вчера, 11 октября, из жизни ушел профессор кафедры мировой политики и международного права ННГУ, доктор политических наук Сергей Каптерев.

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