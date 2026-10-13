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Новости Липецка

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Почти 3 млн рублей потратит Центр соцзащиты Липецкой области на закупку топлива

Почти 3 млн рублей потратит Центр соцзащиты Липецкой области на закупку топлива

Центр социальной защиты Липецкой области закупит бензин по цене от 79,70 до 85,12 рублей за литр. Общий бюджет закупки — почти 3 миллиона рублей, контракт рассчитан до января 2027 года.

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