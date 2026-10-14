Говорили, что Глушенков заелся, но у него попёрло. А сейчас кто-то заелся в «Краснодаре» - или игроки, или Мусаев Собеседником «Спорт уик-энда» стал экс-полузащитник ленинградского «Зенита» Виктор Трембач.