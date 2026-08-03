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Иностранец напал на школьницу во Владивостоке

Иностранец напал на школьницу во Владивостоке

Иностранец стал фигурантом уголовного дела после нападения на 16-летнюю школьницу во Владивостоке. Происшествие случилось вечером на улице Полковника Фесюна в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает PRIMPRESS.

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