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Нейрофизиолог Каплан назвал "Матрицу" фильмом о возможностях человеческого мозга

Нейрофизиолог Каплан назвал "Матрицу" фильмом о возможностях человеческого мозга

Могут ли люди жить в матрице, как в легендарном фильме братьев Вачовски? Выгодно ли использовать мозг человека как батарейку? Можем ли мы оказаться лишь персонажами трехмерных фильмов для представителей более продвинутой цивилизации? Об этом и многом другом в 25-ю годовщину со дня премьеры первой части "Матрицы" "Газете.

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