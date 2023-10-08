Геймеры влюбились в новую NPC-девушку из Cyberpunk 2077. Многим она напомнила звезду «Игры престолов»Многие геймеры влюбились в одного из неигровых женских персонажей в Cyberpunk 2077, которому посвятили пост на Reddit, собравший свыше шести тысяч лайков и сотни комментариев.
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