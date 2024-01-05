В Центры психологической помощи РТ обратились около 100 тыс. человек

В 2023 году количество молодых людей, обратившихся за консультацией к специалистам центров психолого-педагогической помощи в Татарстане, увеличилось на 22% по сравнению с предыдущим годом, составив более 17 тыс.
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