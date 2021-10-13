Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семья«Как вы все мне надоели!» — заявил муж— Реву уже второй день! – рассказывает тридцатилетняя Екатерина. – Так обидно!. Я понимаю, муж, конечно, устает.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaСлово - не воробей, вылетит, не поймаешь. Так и рушатся семьи.МТМарина ТомашевскаяТо, что сын перевёз мать с дачи и затратил на это свой выходной раз в год - святое дело. Это даже и обсуждать нечего. В воскресенье вызвали на работу? Что же делать? Такая сейчас жизнь, чай не при коммунизме живём. Приятелю помог тоже не плохо, глядишь и ему кто-нибудь поможет, а вот ребёнка на пятнадцать минут не захотел приласкать, успокоить? Так это вопрос не к окружающим, а к климату в семье. Завели детей с минимальной разницей в возрасте и весь мир в этом виноват что-ли? А у матери с такими маленькими детьми такова судьба!..AllaЯ , как мать уже взрослого сына, прекрасно понимаю, когда мой сын женится, жена и дети у него будут на первом месте, и я буду прежде всего считаться с интересами его семьи, если попрошу его о какой-то помощи. Раз дети - проблема молодых родителей, значит огород и дача - проблема матери. Сын потратил целый день на её дела, в ущерб своей семье, могла бы на следующий день проведать родных внуков и немного разгрузить сына с невесткой.Александр ПятнистыйСам растил погодков, разница в 1 год и 15 дней. И на двух работах припахивал, и на вечернем учился и по ночам вышагивал от окна к двери, к- мужик, глава семьи и кому, как не мне помогать жене? Нам и бабушка помогала и когда я укладывая дочерей днем засыпал сам- мне никто никогда не говорил ни слова. Гулять они любили со мной- шел не колеблясь. Словом- мужик не прав, сорвался, но не должен был он это делать.МСМаргарита СладковаСвекровь права.Что за странное стремление размножаться, не имея никакой финансовой подушки ?А имея ипотеку?Жена будет сидеть в этом случае 4,5 года в декрете,как минимум,а муж будет гробить себя на двух работах,да ещё ему пытаются всучить детей.И что это за мода такая нынче всё ныть об усталости,сидя в декрете?И это при нынешнем уровне бытовой техники,беспроблемной покупке продуктов и всего остального, различных сервисных услугах?Что за глупость считать смену деятельности отдыхом?Когда человек по собственной воле разнообразит свою деятельность -это одна история,а когда по принуждению,вряд ли это отдых.Александр ПятнистыйКогда тебя такое стукнет по бестолковке-посмотрим, как запоешьВиктор ОнегинЭто вводная для злопыхателей?Да и при СССР точно так было.Пиезжим квартиры не давали,а городским одна через пять,если пахал как приезжий.Ну может только сериалов да и смартфонов не было. хочешь не хочешь,работу по дому найдёшь.А сейсас : "что не сварила?"- "так стирала целый день!" -"А что бельё не развешано?"-"Так вешать некуда,а на балконе достать верёвку не могу"Галина ВойсковаяУспокойтесь сами, не обижайтесь на мужа. Всё у вас будет хорошо. И ипотеку выплатите и девочек поднимите. А что разница между детьми не большая - так детки будут дружнее и, скорее всего их минует такое чувство как детская ревность. Я сама растила погодков. И было время муж работал на двух работах. Просыпался и не знал какое сейчас время суток - вечер или утро и на какую работу ему сейчас идти. У сына вот тоже детки погодки. Сваты как узнали, что молодые ждут второго малыша, за голову схватились - дочь по их мнению, ещё после первых родов не отошла, а они уже второго ребёнка ждут. Выросли уже наши внуки (18 лет и 16,5лет). И родители довольны. Друзья только завидуют, потому что они рождение детей растянули, и детки у них ещё малые. А сорваться может каждый. Он может сам уже жалеет о том что сгоряча сказал.AllaЖаль обоих, муж устал больше физически, жена - морально... Хорошо, когда есть понимающие бабушки-дедушки, без их помощи молодым семьям тяжеловато. Не надо молчать, надо поговорить с мужем, мужчины не всегда сами могут понять, как тяжела для женщин с маленькими детьми это домашняя "каторга". Постараться понять друг друга и не обижаться...Комментировать
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