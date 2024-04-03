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Теперь Баху не отвертеться! Как Вован и Лексус «развели» главу МОК на откровенный разговор

Теперь Баху не отвертеться! Как Вован и Лексус «развели» главу МОК на откровенный разговор

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали два разговора с Томасом Бахом, из которых следует, что глава МОК ведет целенаправленную борьбу против российского спорта на всех уровнях.

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