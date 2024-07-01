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В Москве инвестор восстановит здание XVIII века по городской программе

В Москве инвестор восстановит здание XVIII века по городской программе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвестор восстановит объект культурного наследия в столице — въездную башню Хорошёвского конного завода, построенную в начале 1770-х годов.

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