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ООН: десятки тысяч палестинцев покинули свои дома после призыва к эвакуации

ООН: десятки тысяч палестинцев покинули свои дома после призыва к эвакуации

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг территории, передает ТАСС.

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