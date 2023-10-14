ООН: десятки тысяч палестинцев покинули свои дома после призыва к эвакуации

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг территории, передает ТАСС.
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