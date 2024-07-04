Страны ШОС учредят антинаркотический центр в Душанбе, сообщил президент России Владимир Путин. «Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остаётся поддержание безопасности в странах-участниках и по периметру внешних границ.
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