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Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

Осужденный командир роты ВСУ рассказал о расстреле машины с гражданским

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданскими.

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