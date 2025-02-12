Apple Maps планирует показать «Залив Америки» вслед за Google

Карты Apple вскоре переименуют Мексиканский залив в Американский, вслед за аналогичными изменениями, внесенными Google на этой неделе, чтобы соответствовать указу президента США Дональда Трампа, который официально изменил название.
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