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Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям

Сейм Литвы обратился к другим странам с предложением не допускать россиян к соревнованиям. Об этом стало известно по итогам заседания Сейма в пятницу.

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