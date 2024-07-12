Сегодня 119K прочитали Каждый день слышу сладкие речи и читаю умильные тексты, что война на Украине завершится уже в 2024 году, что вот-вот начнутся переговоры.
Анализ угроз: НАТО сказало "нет", а чеченский генерал ошибся
Комментарии
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Стефания Новак
Пора начать воевать, а не по капли отбивать маленькие села и маленькие города Вот поэтому нас не боятся! Мы как бы просто играем в кошки мышки! Как то не серьезно. Еще в 2022 году подходили к Киеву и вдруг отступили - поверили и не было бы столько жертв со стороны Киева и России. сколько можно верить и ошибаться?
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