МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Тем, кто признал что это нормально, нужно дать отведать этих резиновых палок и побольше, и так пару месяцев, может то...Били детей резино...
  • Невидимка Невидимка
    Галушка сиди в хохляндии и не отсвечивай, в России ты ни кому не нужна.Сколько стоит чес...
  • Лев Добрый
    Чем быстрее власть вычистит нарыв, тем быстрее заживёт рана!👍👈😱🤠Били детей резино...

Анализ угроз: НАТО сказало "нет", а чеченский генерал ошибся

Анализ угроз: НАТО сказало "нет", а чеченский генерал ошибся

Сегодня 119K прочитали Каждый день слышу сладкие речи и читаю умильные тексты, что война на Украине завершится уже в 2024 году, что вот-вот начнутся переговоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Пора начать воевать, а не по капли отбивать маленькие села и маленькие города Вот поэтому нас не боятся! Мы как бы просто играем в кошки мышки! Как то не серьезно. Еще в 2022 году подходили к Киеву и вдруг отступили - поверили и не было бы столько жертв со стороны Киева и России. сколько можно верить и ошибаться?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх