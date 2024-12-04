Российская полиция сталкивается с серьезными проблемами: каждый месяц уходит тысячи опытных сотрудников, а данные показывают нехватку участковых в некоторых регионах до 90%.
МВД на грани распада: Кто защитит русских людей?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
А посчитайте скоко полковников и енералов на всех полицаев, наверное половина!!! Стыды, МАЙОРЫ палками на дорогах машут, когда красная цена инспектору ГИБДД - сержант-старшина-прапор, максимум лейтенант!!! А кстати, м.б. сразу всем, как говорящей голове МВД, генералов дадим: вот дело пойдёт!!! Была милиция - плохая была, народную милицию пора возрождать!!!
Ответить
2 час.
Николай Першин
самоорганизация и передача ряда функций полиции в руки местного самоуправления поправит дело защиты россиян.
Ответить
2 час.
Валентин Поляков
Значит, российская полиция переживает не просто кризис, а настоящий коллапс. И как утверждает генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, из полиции ежемесячно уходят тысячи опытных сотрудников. Хочется спросить, куда уходят полицейские? Если на пенсию, то одно, если их увольняют за нарушения, то другое, если в банды, то третье. Подозрительно звучит и утверждение, что на их место приходят «далеко не самые лучшие кадры». Как и то, что в некоторых регионах нехватка участковых достигает катастрофических 90%. Так ведь у нас полицейских больше, чем в любой стране, а им всё равно не хватает денег и людей! Зато баб набрали без меры! Не верю!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии