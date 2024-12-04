МВД на грани распада: Кто защитит русских людей?

Валентин Поляков

Значит, российская полиция переживает не просто кризис, а настоящий коллапс. И как утверждает генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, из полиции ежемесячно уходят тысячи опытных сотрудников. Хочется спросить, куда уходят полицейские? Если на пенсию, то одно, если их увольняют за нарушения, то другое, если в банды, то третье. Подозрительно звучит и утверждение, что на их место приходят «далеко не самые лучшие кадры». Как и то, что в некоторых регионах нехватка участковых достигает катастрофических 90%. Так ведь у нас полицейских больше, чем в любой стране, а им всё равно не хватает денег и людей! Зато баб набрали без меры! Не верю!!!