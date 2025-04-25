Артиллеристы России уничтожили минометные позиции ВСУ на Донбассе

Министерство обороны России сообщило об успешной операции Южной группировки войск, уничтожившей две минометные позиции и личный состав ВСУ на краматорско-дружковском направлении с помощью тактики контрбатарейной борьбы и гаубиц Д-30.
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