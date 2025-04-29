Индонезия планирует принять 500 тыс. русских туристов: новые цели для туризма

Индонезия стремится привлечь до 500 тысяч русских туристов ежегодно. Заместитель министра туризма Ни Маде Аю Мартини заявила о планах увеличить текущий поток туристов, предложив русским идеальные климатические условия и разнообразные островные маршруты.
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