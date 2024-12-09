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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серена Уильямс: «У меня было врожденное стремление всегда быть лучшей и побеждать, а Винус это наработала»

Серена Уильямс: «У меня было врожденное стремление всегда быть лучшей и побеждать, а Винус это наработала»

Серена Уильямс считает, что чемпионский характер может быть как врожденным, так и приобретенным качеством.

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