Soybean Technical Analysis (GrainStats) SOYBEAN FUTURES (JAN 2024) CBOT:ZSF2024 GrainStats Fundamental Data Soybean Harvest Progress ➡️ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░ 85% Export Inspections ➡️ 1,890,227 Metric Tons ⬇️ 735,466 Metric Tons week vs.
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