Екатерина Прокопьева оценила развитие образования в Пинежском округе

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева во время поездки в Пинежский округ побывала в детскому саду «Морошка» и Карпогорской средней школе № 118.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым